Похитившего 1,7 млн рублей курьера приговорили к принудительным работам

Курьера мошенников, похитившего 1,7 млн рублей у пожилых людей в Железногорске, приговорили к исправительным работам. Об этом 9 августа сообщило главное управление МВД России по Красноярскому краю в своем Telegram.

В апреле этого года в полицию стали поступать сообщения от жителей города о том, что они стали жертвами мошенников. Те обманывали пенсионеров, заявляя, что их родственник попал в беду. Всего жертвами злоумышленников стали четыре человека, у двух из них курьер побывал дважды.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его. При себе у него были только что полученные обманом 390 тыс. рублей. Как выяснили полицейские, за свою незаконную деятельность курьер получил 34 тыс. рублей», — говорится в сообщении ведомства.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Суд приговорил курьера к 3 годам 6 месяцам принудительных работ. 10% дохода будут удерживаться в пользу государства.

Ранее, 4 августа, полиция задержала в Борзе Забайкальского края 20-летнего жителя Читы, который выполнял курьерские услуги для телефонных мошенников. Подозреваемый забрал у пяти пенсионеров почти 2,5 млн рублей.