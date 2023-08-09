В Пермском крае три человека погибли в результате ДТП

Три человека погибли в ДТП с грузовиком на дороге Троица – Новые Ляды в Пермском крае. Об этом 9 августа сообщает Госавтоинспекция Прикамья в своем официальном Telegram-канале.



«Водитель, управляющий автомобилем «ВАЗ-211340», выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с двигающимся на том направлении автомобилем Volvo», — сообщает сотрудник ведомства.



В результате аварии водитель и двое пассажиров грузовика получили травмы, которые были несовместимы с жизнью.

Другие обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее, 6 июня, сообщалось о похожем столкновении легкового автомобиля и грузовика на трассе Пермь – Екатеринбург. В результате ДТП скончалось двое человек.