На сватовском и краснолиманском направлениях ВС РФ сорвали шесть атак националистов

На сватовском и краснолиманском направлениях ВС РФ сорвали шесть атак националистов

2023-08-09 08:45:47

2023-08-09 08:45:47

2023-08-09 08:45:47

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