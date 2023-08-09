Брошенный в зрителя микрофон Cardi B ушел с молотка за $99,9 тыс.

На онлайн-платформе eBay завершился аукцион по продаже микрофона, который американская исполнительница Cardi B (Карди Би) бросила в зрительницу во время выступления в Лас-Вегасе. Получившее уникальную историю оборудование ушло с молотка за $99,9 тыс. Об этом 8 августа сообщает издание TMZ.

По информации журналистов, торги начинались от $500. В течение недели продавец микрофона Скотт Фишер получил более 120 заявок на приобретение лота. Фишер, учредитель и владелец компании по продаже аудио- и видеооборудования The Wave, заявил, что вырученные с продажи микрофона средства будут перечислены в фонд помощи ветеранам Wounded Warrior Project и в благотворительный фонд Лас-Вегаса Friendship Circle.

Инцидент с микрофоном произошел на концерте в пляжном клубе Drai's в Лас-Вегасе 30 июля. На кадрах, которые опубликованы в Сети, видно, как одна из зрительниц плеснула в исполнительницу напитком во время исполнения песни Bodak Yellow, за что та кинула в фанатку микрофон.

Впоследствии телеканал Fox News сообщил, что у американской певицы могут начаться проблемы с законом после броска микрофона: рэперше было предъявлено обвинение в нанесении побоев.

Ранее, 7 июля, было прекращено дело об избиении певицы Бритни Спирс охранником баскетболиста Виктора Вембаньяма. В материале опубликованы выдержки из полицейского отчета, в котором сказано, что охранник действительно оттолкнул руку певицы, однако полицейские пришли к выводу, что затем она ударила себя сама.