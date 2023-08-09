Сенатор США назвал решение Байдена по урану помогающим России

Решение президента США Джо Байдена объявить национальным памятником землю в штате Аризона, где добывается уран, помогает России. Подобное заявление сенатора-республиканец Джона Баррассо было опубликовано на сайте сената в среду, 9 августа.

Накануне Байден присвоил Гранд-Каньону статус национального памятника. Теперь под государственную защиту попадают земли коренных народов в районе парка Большой каньон, что приведет к остановке добычи урана в этих местах.

Сенатор считает, что Байден отказал американцам в доступе к необходимым ресурсам, чем помогает России, из которой США импортируют урана в три раза больше, чем производят. Баррассо назвал это решение популистским.

«Президент Байден блокирует доступ к ключевым месторождениям американского урана и других важных полезных ископаемых, чтобы удовлетворить свой «левый» электорат. Сейчас не время перекрывать доступ к американским ресурсам», — сказал он.

Ранее, 3 августа, издание Bloomberg сообщило о тревогах западных стран о возможном сближении России и Нигера после госпереворота в последнем. Нигер — крупнейший производитель урана в мире. По мнению издания, если он попадет на российскую орбиту, то мир будет еще больше зависеть от Москвы по вопросам атомной энергетики