Реклама
Прямой эфир
Общество
В России оборудуют дворы для реабилитации инвалидов
Мир
Полянский обвинил Киев в отказе помогать лишившимся ребенка в Швейцарии украинцам
Общество
Путешествия на Чукотку в следующем году подешевеют на 50 тыс. рублей
Общество
В МЧС рассказали об очистке от боеприпасов времен ВОВ севастопольской бухты Гильзовая
Общество
Вильфанд предупредил о возможных наводнениях в Приморье из-за дождей
Мир
Посол РФ заявил о попытках США уйти от ответственности за зерновую сделку
Экономика
ЦБ может начать публиковать содержание обсуждений решений по ставке
Экономика
В ЦБ сочли неоправданными принципиальные изменения в расчете ИПЦ
Происшествия
Собянин сообщил об отражении попытки пролета двух беспилотников силами ПВО
Общество
Синоптики спрогнозировали в Москве дождь и до 25 градусов тепла 9 августа
Мир
Украинские СМИ солгали о взятии поселка в Херсонской области
Мир
В бундестаге заявили о вероятной отправке Украине ракет Taurus
Мир
Бывший агент ЦРУ рассказал об опасениях США насчет российских АПЛ

В Приморье в ДТП с нетрезвым водителем погибла девушка

0
Фото: Управление МВД РФ по Приморскому краю
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Приморье на 9 км трассы Дальнереченск — Ариадное пьяный водитель устроил смертельное ДТП. Об этом в среду, 9 августа, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

«Установлено, что 27-летний водитель автомобиля Daihatsu Pyzar, двигаясь со стороны села Веденка в направлении города Дальнереченска, превысил допустимую скорость и, не справившись с управлением, совершил съезд в правый кювет с последующим опрокидыванием», — говорится в сообщении ведомства.

В результате аварии 19-летняя пассажирка автомобиля погибла на месте. Водитель и еще четыре пассажира были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Все участники ДТП не были пристегнуты ремнями безопасности.

По предварительной информации, водитель находился в алкогольном опьянении. Кроме того, у него нет водительских прав.

По факту аварии сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

Аварии набирают обороты: в России выросло число ДТП
В ГИБДД подвели итоги аварийности с начала года

Ранее, 8 августа, в Уфе произошла автомобильная авария, в результате которой пострадало пять человек, двое из которых несовершеннолетние. Все пострадавшие были доставлены в больницу. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023