В Приморье в ДТП с нетрезвым водителем погибла девушка

В Приморье на 9 км трассы Дальнереченск — Ариадное пьяный водитель устроил смертельное ДТП. Об этом в среду, 9 августа, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

«Установлено, что 27-летний водитель автомобиля Daihatsu Pyzar, двигаясь со стороны села Веденка в направлении города Дальнереченска, превысил допустимую скорость и, не справившись с управлением, совершил съезд в правый кювет с последующим опрокидыванием», — говорится в сообщении ведомства.

В результате аварии 19-летняя пассажирка автомобиля погибла на месте. Водитель и еще четыре пассажира были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Все участники ДТП не были пристегнуты ремнями безопасности.

По предварительной информации, водитель находился в алкогольном опьянении. Кроме того, у него нет водительских прав.

По факту аварии сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

Ранее, 8 августа, в Уфе произошла автомобильная авария, в результате которой пострадало пять человек, двое из которых несовершеннолетние. Все пострадавшие были доставлены в больницу. Обстоятельства происшествия устанавливаются.