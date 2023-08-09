Полянский обвинил Киев в отказе помогать лишившимся ребенка в Швейцарии украинцам

Украина не оказала помощь семье из Одессы, у которой обманным путем забрали ребенка в Швейцарии. Об этом в среду, 9 августа, сообщил исполняющий обязанности постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что Вадим и Кристина Никольские переехали в Швейцарию из Одессы в марте 2022 года, а в декабре у них родилась девочка. Новорожденного ребенка отняли у матери прямо в роддоме, который находится в Саксоне кантона Вале.

«Родители подозревают, что это было сделано по злому умыслу», — сообщил Полянский.

Мать и отец могли видеться с дочерью всего пару раз в течение недели, а теперь семье и вовсе угрожает риск потерять ребенка навсегда: его хотят передать приемным родителям во Францию.

«Родители бьют в набат, просят о помощи, украинские дипломаты ее не оказывают. Никакой политики здесь быть не должно, важно помочь людям!», — написал Полянский, указав почту для обратной связи с просьбой обратиться всем, кто мог бы помочь семье в сложившейся ситуации.

Ранее, 18 июня, в офисе украинского омбудсмена по правам детей, семьи, молодежи и спорта Ирины Сусловой сообщили о 240 случаях изъятия детей у беженцев в странах Евросоюза. Такие случаи объясняют различиями в законодательстве и неправильно заполненными документами.

Перед этим, 30 мая, в польском городе Познань арестовали украинскую беженку, которую обвиняют в продаже детей педофилам. Она приехала из Днепропетровской области в прошлом году. Своих детей у женщины нет, она воспитывает приемных. При пересечении границы вместе с ней были 10 детей в возрасте от четырех до 16 лет. Дети рассказали волонтерам, что женщина издевалась над ними.

Польская правозащитница Иоанна Пахвицевич 3 мая в беседе с «Известиями» высказала мнение, что детей из детских домов Украины продают в Европу, чтобы на них зарабатывать. Так, из детского дома неподалеку от Мариуполя продали сразу 85 детей.