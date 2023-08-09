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Сенатор США назвал правительство Украины «командой младших школьников»

Сенатор Табервилль назвал власти Украины командой школьников, не имеющих шанса против России
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Фото: REUTERS/Alina Smutko
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Украина не сможет одержать победу в конфликте, поскольку руководство страны напоминает скорее «команду младших школьников», нежели подкованное в политических делах правительство. Такое мнение выразил во вторник, 8 августа, американский сенатор-республиканец от Алабамы Томми Табервилль в интервью телеканалу Fox News.

«Я встречался на Украине с президентом Зеленским за три месяца до того, как это началось. В конце концов, это команда младших школьников, играющая против команды колледжа», — рассказал сенатор, упомянув, что уже тогда подход украинской правящей верхушки в делах взаимодействия с Россией был сомнительным.

Сенатор также упомянул, что никогда не поддерживал отправку Украине финансовой поддержки от США. Он привел данные опроса телеканала CNN и компании SSRS, по результатам которого 55% американцев уверены в необходимости прекратить выделение денежных средств на поддержку ВСУ.

Табервилль также убежден, что за помощью Украине правительство США скрывает от общества другую, более весомую проблему.

«Это администрация Байдена. И демократы. Они — полная катастрофа», — указал он на действительно нуждающийся в решении по его мнению вопрос.

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Ранее, 30 июля, в беседе с Grayzone американский политолог Джон Миршаймер заявил, что при дальнейшем отсутствии успехов ВСУ на поле боя общественная поддержка войны иссякнет, а украинцы и Запад проиграют. Он напомнил, что при всей оказанной Западом поддержке ВСУ даже не добрались до первых оборонительных рубежей российских войск.

Член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин 20 февраля в своем Twitter назвала президента Украины Владимира Зеленского актером, который отдает американским военным команды к мировой войне. Также она предложила объявить импичмент президенту США Джо Байдену из-за того, что тот в День президента отправился именно на Украину.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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