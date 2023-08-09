Артрасчет гаубицы Д-30 ликвидировал замаскированный опорпункт противника

Артиллерийский расчет 122-миллиметровой гаубицы Д-30 Центрального военного округа (ЦВО) уничтожил замаскированный опорный пункт и укрепления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Минобороны РФ 9 августа показало работу военнослужащих

«Помогали нашей пехоте. Закрывали заградогнем ее, уничтожали живую силу противника и бронетехнику. Отработали хорошо. Противник производил ротацию, уничтожено было два «Урала», окопы, блиндажи и всё, что было в округе сделано для ротации, — всё уничтожено», — рассказал старший дальномерщик с позывным Эфиоп.

Важную роль в нанесении удара играет точное наведение. В этом артиллеристам помогают операторы беспилотных летательных аппаратов. Боевые характеристики буксируемых гаубиц позволяют артиллеристам наносить удары по скоплениям живой силы и техники националистов, а также вести заградительный огонь для поддержки действий штурмовых отрядов.

Кроме этого, высокая точность орудия позволяет наносить точечные удары по одиночным объектам противника, практически с первого выстрела уничтожать обнаруженную вражескую технику и эффективно разбивать укрепления ВСУ, пояснили в Минобороны.

«Дивизион считается одним из лучших в армии, нас ценят, без ложной скромности скажу. Ребята — молодцы, относятся очень ответственно к поставленным задачам. Не стонут, не плачут. Бывает, по несколько суток приходится не спать или спать урывками, потому что работы бывает очень много. Вот март, апрель — они с ног валились от усталости, но работали», — признался командир дивизиона с позывным Амур.

Он добавил, что лучшее обучение — это практика. С каждым расчетом он лично стоял рядом, показывал, пока не научились.

8 августа военное ведомство рассказало, как артиллерийский расчет гаубицы Д-30 под командованием гвардии главного старшины Виталия Воронова вел огневую поддержку подразделений российских вооруженных сил, которые сражались с украинскими боевиками на одном из тактических направлений. Благодаря прицельной стрельбе расчета удалось уничтожить один танк и одну боевую машину пехоты противника.

15 июля Минобороны показало, как военнослужащие артиллерийского расчета Центрального военного округа из 152-миллиметровой буксируемой гаубицы Д-20 уничтожили боевую машину пехоты противника на краснолиманском направлении.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.