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Посол РФ заявил о попытках США уйти от ответственности за зерновую сделку

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Фото: РИА Новости/Кирилл Брага
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Правительство США пытается избежать ответственности за системные сбои в работе стамбульских договоренностей. Об этом во вторник, 8 августа, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Так он прокомментировал заявления представителей администрации США о необходимости скорейшего возобновления черноморской зерновой инициативы.

«Попытки Вашингтона оказать давление на развивающиеся страны с тем, чтобы убедить Российскую Федерацию вернуться в зерновую сделку, являются частью информкампании по искажению реального положения дел», — приводится слова посла в Telegram-канале дипмиссии.

По мнению Антонова, США пытаются самоустраниться от ответственности за системные сбои в работе стамбульских договоренностей. При этом он уточнил, что Россия оставила дверь для восстановления зерновой сделки открытой.

«Всё, что нужно от США и их союзников, — не на словах, а на деле устранить перекосы в реализации пакетных сельхозсоглашений. В том числе нагроможденные барьеры для доступа российского агроэкспорта на мировые рынки», — добавил Анатолий Антонов.

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До этого, 2 августа, лидеры РФ и Турции провели телефонный разговор, в ходе беседы президент России Владимир Путин подтвердил готовность вернуться к продуктовой инициативе, если Запад выполнит свои обязательства перед РФ.

В тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на повестке встречи политиков будут двусторонние отношения России и Турции, а также Украина и зерновая сделка.

Ранее, 19 июля, Путин на совещании с правительством заявил, что участники зерновой сделки не выполнили никаких договоренностей и обязательств, а лишь постоянно требовали что-то от России. Глава государства отметил, что в актуальном виде соглашение неинтересно и невыгодно для Москвы.

Действие зерновой сделки прекратилось 17 июля по инициативе России. Тогда Путин заявил, что выполнение соглашений возможно при условии соблюдения первоначальных требований РФ.

Сделка была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна. Главной задачей сделки было обеспечение нуждающихся стран продовольствием.

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