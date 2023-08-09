Под Тюменью человек погиб при столкновении двух легковых автомобилей

Под Тюменью в результате ДТП с двумя легковыми автомобилями один человек погиб и четыре пострадали. Об этом в среду, 9 августа, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

«Предварительно, Ford Kuga выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Pontiac, в котором находились трое несовершеннолетних пассажиров: 14-летние мальчики и 16-летняя девочка», — говорится в сообщении ведомства.

Подростков и водителя Ford Kuga госпитализировали. Водитель второй иномарки скончалась на месте.

Сейчас полицейские выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее, 8 августа, в Уфе произошла автомобильная авария, в результате которой пострадало пять человек, двое из которых несовершеннолетние. Все пострадавшие были доставлены в больницу. Обстоятельства происшествия устанавливаются.