Ликвидирован пожар на предприятии «Миранда» во Владикавказе

Пожарные сумели ликвидировать возгорание на предприятии «Миранда». Об этом во вторник, 8 августа, сообщили в официальном Telegram-канале главного управления МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания.

Сообщение о возгорании поступило на центральный пульт ведомства в 23:00. На место направили 55 спасателей и пожарных, а также 15 единиц техники.

Прибывшие на место работники установили, что площадь возгорания охватывает 300 кв. м крыши здания. В первом часу ночи 9 августа пожар был полностью устранен.

В пожаре пострадал один человек, сейчас он госпитализирован в больницу.

Ранее, 8 августа, сотрудники МЧС ликвидировали пожар во Владимирской области. Огонь загорелся на предприятии по производству акриловых ванн в Ковровском районе.