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В Великобритании заявили о недовольстве компаний антироссийскими санкциями

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Британские компании недовольны санкционной политикой, которую Лондон проводит в отношении Москвы. Об том «Известиям» заявил член палаты лордов парламента Соединенного Королевства Ричард Бэлф.

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«Ряд компаний недовольны, но они мало что заявляют публично, просто ищут способы обойти санкции», — рассказал он.

Как объяснил британский парламентарий, одним из способов не попасть под введенные ограничения остается торговля через дочерние компании, которые расположены в государствах с «более спокойными взглядами» в отношении РФ. При этом в парламенте возможность смягчения давления на Москву не обсуждается, признал лорд Бэлф.

Как объяснила «Известиям» ведущий научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк, Лондон в настоящее время выступает в качестве флагмана рестрикционной политики, лоббируя ужесточение мер против Москвы на международной арене.

«Учитывая, что следующий год решающий, грядут выборы в Великобритании, ожидать каких-то жестких и резких поворотов в политике по отношению к России не следует», — добавила эксперт.

Ранее The Financial Times сообщила, что крупные европейские компании после начала спецоперации на Украине понесли убытки в общей сложности на €100 млрд на российском рынке. При этом больше всего пострадали корпорации, работающие в нефтегазовой сфере. Так только Shell, BP и TotalEnergies суммарно потеряли €40,6 млрд.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Фунт назначения: британские компании недовольны санкциями против РФ

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