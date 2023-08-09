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Синоптики спрогнозировали в Москве дождь и до 25 градусов тепла 9 августа

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Кратковременные дождь, гроза и град, а также до 25 градусов тепла — такая погода ожидает жителей Москвы в среду, 9 августа. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в столице будет варьироваться в диапазоне +23…+25 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +13.

В Московской области днем ожидается от +24 до +27 градусов, ночью температура понизится до +14.

Прогнозируется ветер со скоростью до 10 м/c, при грозе возможны порывы до 17 м/c.

Атмосферное давление составит 745–748 мм ртутного столба.

До пекла: жара в Центральной России пойдет на спад в середине недели
В каких регионах высокие температуры задержатся до выходных

Ранее, 6 августа, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал дожди с грозами в Москве на следующей неделе. По его словам, с 8 августа и до следующих выходных пройдут локальные дожди с грозами, это освежит воздух.

5 августа сообщалось, что на фоне жары в Москве приняты дополнительные меры по обеспечению комфортного пребывания жителей города, поддержанию дорог в нормативном состоянии, а также по уходу за зелеными насаждениями. Также продолжается раздача воды пассажирам метро на некоторых станциях Филевской, Таганско-Краснопресненской и Замоскворецкой линий.

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