Путешествия на Чукотку в следующем году подешевеют на 50 тыс. рублей

Отдых на Чукотке в 2024 году подешевеет минимум на 10% благодаря развитию инфраструктуры и росту турпотока в регион, сообщил «Известиям» врио губернатора региона Владислав Кузнецов. Тем не менее, путешествия останутся дорогими.

Сейчас стоимость трехдневного экскурсионного тура у туроператоров стартует от 120 тыс. рублей с человека без учета перелета до Анадыря, трансфера из аэропорта и проживания в гостинице. Более продолжительные туры с проживанием и перемещением на вездеходах различного типа обходятся гостям минимум в 230 тыс. рублей с человека. А средняя стоимость двухнедельного тура составляет 500 тыс. руб. без учета перелета и трансфера.



«В контексте нынешних цен, снижение на 10% — это немного, но зато вырастет уровень сервиса. В дальнейшем мы ожидаем рост турпотока, за счет чего стоимость будет еще падать», — сказал Владислав Кузнецов в беседе с «Известиями».



Он добавил, что до конца года на Чукотке полноценно заработает второй аэропорт — в самом северном городе России Певеке. Там после реконструкции взлетно-посадочной полосы смогут приземляться дальнемагистральные самолеты Boeing-777. Также запланировано сдать в эксплуатацию гостиницу в Певеке на 40 мест. А в следующем году начнется строительство аналогичной по вместимости гостиницы в Угольных Копях, где расположен аэропорт Анадыря.



По итогам 2023 года на Чукотке ожидают 27 тыс. гостей, а в 2024-м — уже 30 тысяч, что на 11% больше, отметил врио губернатора. Помимо россиян в регионе ждут и порядка трех тыс. иностранцев — прежде всего, из Китая.



В Анадыре с 4 по 11 число проходит международный фестиваль «Берингов пролив» в рамках плана председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах. Полторы сотни экспертов на фестивале обсуждают развитие арктических территорий через призму туризма — транспортную доступность, благоустройство городов и вовлечение в туризм местного населения.



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Северное скитание: туры на Чукотку подешевеют на 50 тыс. в 2024 году