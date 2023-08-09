Два человека погибли при крушении вертолета ВМС Бразилии
Во время учений вертолет ВМС Бразилии потерпел крушение. Об этом в среду, 9 августа, сообщили в минобороны страны.
«С глубокой грустью сообщаем, что из-за инцидента с воздушным судном ВМС Бразилии двое военных погибли», — приводит цитату из обращения министерства издание G1.
По данным МЧС, на вертолете находились 14 членов экипажа. По факту инцидента начато расследование.
Ранее, 1 августа, пять человек погибли при крушении военного вертолета в Чили. Вертолет чилийских военно-воздушных сил Bell 412 упал в районе горного хребта в Сан-Хуан-де-ла-Коста, выполняя учебное задание.