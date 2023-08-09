В ЦБ сочли неоправданными принципиальные изменения в расчете ИПЦ

Восприятие людьми инфляции очень сильно отличается от официальной статистики, особенно в периоды резких скачков цен, поскольку люди ориентируются на свои повседневные траты, пояснил в интервью «Известиям» зампред Центробанка Алексей Заботкин.

«В этом заключается самое распространенное замечание к Росстату, что его корзина для расчета ИПЦ (индекса потребительских цен. — Ред.) включает 566 товаров, а это очень много, поскольку многое из этого я не потребляю. И поэтому и инфляция моя совершенно иная», — сказал он.

По его словам, хотя потребление конкретного гражданина, скорее всего, отличается от средней корзины Росстата, статистически нужно оперировать средними величинами и никакими другими. Кроме того, отметил зампред ЦБ, граждане недооценивают то, что есть достаточно большая номенклатура товаров и услуг, которые они потребляют нерегулярно.

«Корзина Росстата основана на отслеживании потребления домохозяйств по стране в целом. Мы должны учитывать номенклатуру товаров, которые люди приобретают, в динамике потребительских цен. Иначе мы будем упускать из вида те товары и услуги, которые влияют на покупательную способность части граждан, недоучитывать их вклад в общий уровень цен в масштабах всей страны», — отметил он.

По мнению Заботкина, принципиальные изменения расчета ИПЦ сейчас не оправданы.

«Но в ходе общественных консультаций по обзору ДКП (денежно-кредитной политики. — Ред.) звучала тема о том, что надо более доступно и убедительно объяснять гражданам, что измеряет ИПЦ. И что он в конечном счете является надежной оценкой того, как меняется покупательная способность их доходов и сбережений. Мы над этим сейчас думаем», — сообщил зампред ЦБ.

По его словам, объяснение логики действий регулятора гражданам — куда более сложная задача, чем коммуникация с профсообществом. Нужны более простые и популярные форматы.

«Думается, мы в этом направлении постепенно движемся, но, наверное, еще предстоит сделать довольно много», — добавил он.

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