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Депутат ЛНР сообщил об обстреле Лисичанска со стороны ВСУ кассетными боеприпасами

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Фото: Соцсети
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) во вторник, 8 августа, обстреляли Лисичанск в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом рассказал в своем Telegram-канале депутат народного совета ЛНР, ушедший добровольцем на фронт, Юрий Юров.

Он также сообщил, что атака велась из ствольной артиллерии, были использованы кассетные боеприпасы.

«Данных о жертвах и разрушениях пока нет», — написал Юров.

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Ранее в этот же день мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале рассказал, что в результате обстрела Киевского района со стороны ВСУ погиб мирный житель. Также есть информация о пяти пострадавших.

Ранее, 5 августа, боевики с Украины ударили по Донецку, предположительно кассетными снарядами. По словам очевидцев, в результате обстрелов загорелся корпус Донецкого национального университета экономики и торговли.

Украинские боевики ежедневно подвергают атакам территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Использование такого вида вооружения, как кассетные боеприпасы, запрещено конвенцией, которая вступила в силу 1 августа 2010 года, ее подписали 123 страны, но ратифицировали только 110. Конвенцию не подписали Азербайджан, Армения, Белоруссия, Латвия, Польша, Россия, Румыния, Сербия, Турция, Украина, Финляндия и Эстония.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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