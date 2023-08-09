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Глава СК РФ взял на контроль проверку по факту выселения детей из отеля в Турции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК РФ по Москве Андрею Стрижову доложить о проверке обстоятельств выселения детей из отеля в Турции, о чем сообщили на сайте ведомства 8 августа.

В СКР пояснили, что информацию из СМИ о том, что российских детей выселили из лагеря в турецкой Анталье за неуплату отдыха туроператором, причем попросили покинуть номера среди ночи, остаток которой они провели на улице, проверяют следователи.

Также родители детей указали, как организатор поездки продавал путевки — без договора об оказании туристических услуг и других обязательствах компании. Данные обстоятельства также проверяются следователями.

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5 августа уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в Следственный комитет России из-за выселения 90 российских детей из отеля в турецкой Анталье. Она запросила проверить факт недобросовестного предоставления туристических услуг.

О выселении детей из гостиницы в Турции рассказал «Известиям» 4 августа вице-президент Альянса туристических агентств РФ Алексан Мкртчян. По его словам, туроператор будет обязан компенсировать стоимость путевок, также ему грозят уголовное дело и штраф за оказание услуг ненадлежащим способом.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) уточнили, что поездка была организована индивидуальным предпринимателем Маркиной Н.В. Родители рассказали, что не получили никаких документов, однако отправили детей на отдых, имея на руках лишь билет на один перелет.

Между тем в «Колибри» заявили ассоциации, что детей якобы переселили в связи с близостью пожаров в Кемере, однако компания не предоставила свидетельств, подтверждающих оплату проживания школьников.

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