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Бывший агент ЦРУ рассказал об опасениях США насчет российских АПЛ

Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: генералы США обеспокоены мощью российских АПЛ
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Фото: РИА Новости/Павел Львов
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Американские генералы в последнее время перестали говорить о конфликте на Украине, теперь их внимание обратилось на возможности российского атомного флота. Об этом во вторник, 8 августа, рассказал экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон в интервью для YouTube-канала Redacted.

«О чем они действительно сейчас думают, так это о мощных российских атомных подводных лодок», — упомянул Джонсон.

Однако, подчеркнул экс-агент ЦРУ, хоть подводные лодки, подобные изготовленным в РФ, есть только во флоте США, перевес сил всё же в пользу российского. По его словам, дело в том, что в РФ используются аппараты «Посейдон» — беспилотники, способные перемещаться под водой и транспортировать ядерное оружие.

Крейсерской скоростью: как будет развиваться российский подводный флот
И какие возможности он получит

Ранее, 16 июля, экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор на YouТube-канале политического обозревателя Майкла Сэвиджа рассказал, что атомный подводный флот России в состоянии уничтожить США. Он также упомянул, что угрожать РФ ядерным оружием глупо, поскольку она может в любой момент заполнить своими субмаринами Атлантику и Тихий океан.

Перед этим, 6 июля, обозреватель Rebeliоn Хуанлу Гонсалес заявил, что один российский комплекс морской системы «Посейдон» может уничтожить сразу несколько штатов США. Гонсалес также предположил, что ни одна страна не хочет вступать в прямой конфликт с Россией именно по причине внушительного ядерного потенциала государства.

22 июня сообщалось, что атомную подводную лодку «Белгород», носителя подводных ядерных беспилотников «Посейдон», примут на вооружение ВМФ России уже в 2023 году.

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