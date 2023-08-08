В Новой Москве реализуют масштабные инвестпроекты

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах реализации масштабных инвестпроектов в Новой Москве в ближайшие годы.

В своем Telegram-канале во вторник, 8 августа, мэр отметил, что среди таких проектов — пищевой кластер в поселении Щаповское, логистический центр электронной коммерции в поселении Краснопахорское, завод по выпуску технологического оборудования в поселении Вороновское.

Помимо этого, согласно плану, в поселении Марушкинское появится промышленный технопарк, а в районе железнодорожной станции «Бекасово-Сортировочная» — индустриальный кластер, сообщает агентство городских новостей «Москва». Кроме того, в планах строительство второй очереди технопарка «ТехноСпарк», там появится свыше 500 новых рабочих мест.

Собянин добавил, что о программе по стимулированию создания мест приложения труда в ТиНАО будет построено три промышленных комплекса, три центра инноваций и импортозамещения, а также логистический парк, пишет НСН. Это позволит создать больше 13 тысяч рабочих мест, отмечает телеканал «360».

Ранее 8 августа Сергей Собянин рассказал о главных проектах индустриализации столицы. Чиновник отметил, что столичные власти начали активную работу над сосредоточением в Москве высокотехнологичной индустрии мирового уровня. Так, в городе с 2018 года активно развиваются индустрии, промышленность, наука и новые технологии.