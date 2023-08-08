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Собянин рассказал о главных проектах новой индустриализации Москвы

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о главных проектах индустриализации столицы.

В своем персональном блоге во вторник, 8 августа, чиновник отметил, что столичные власти начали активную работу над сосредоточением в Москве высокотехнологичной индустрии мирового уровня. Так, в городе с 2018 года активно развиваются индустрии, промышленность, наука и новые технологии.

«За последние пять лет мы нарастили свою экономику на 12%, что по большому счету в два раза больше, чем в среднем по России, и обеспечили двукратный рост инвестиций», — цитирует Собянина НСН.

Глава города подчеркнул, что важно было вкладываться не только в инвестиции в сфере услуг, финансовой и банковской, но и в промышленность, сообщает телеканал «360». В настоящее время больше 700 тыс. москвичей работают на промышленных предприятиях. Выпуск продукции за пять лет вырос вдвое.

Мэр отметил, что за считаные годы количество работающих на таких площадках, как Зеленоград, Руднево, Печатники стало больше, чем в индустриальных парках Татарстана, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Собянин также подчеркнул, что у столицы есть потенциал и специалисты, что привлекает инвесторов, пишет RT.

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7 августа стало известно, что московские производители детских игрушек увеличили выпуск игровой продукции с января по май в 1,5 раза. Такая тенденция наблюдается второй год подряд. Всего в столице работают порядка 60 предприятий данного направления, на них трудятся почти 15 тыс. человек.

Мэр подчеркнул, что столичные производители детских товаров уверенно занимают ниши зарубежных фирм, которые решили покинуть российский рынок.

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