В Москве открылся фестиваль «Неспальный район» с участием малого бизнеса

В столице открылся фестиваль «Неспальный район» с участием представителей малого бизнеса. В ходе фестиваля, который продлится до 3 сентября, жители Москвы смогут узнать о действующих в городе МСП, принять участие в мастер-классах и экскурсиях, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

«Малые и средние предприятия помогают москвичам решать бытовые вопросы, предоставляют возможности для интересного отдыха и саморазвития. Из небольших компаний формируется необходимая для комфортной жизни инфраструктура. Благодаря фестивалю бизнес представит свои товары и услуги непосредственно целевой аудитории», — отметила Сергунина.

По ее словам, анализ состава участников фестиваля в столичных районах (за пределами центра города) показал, что 26% локальных компаний открыли образовательные и спортивные секции для детей. Еще 22% работает в сфере фитнеса, а 12% — салоны красоты.

Так, в Марьине работает свыше 10 спортивных студий — это почти втрое больше, чем в любом из центральных районов, а в Митине находится около 30 детских развивающих центров — при среднестатистических 15.

За последний год за пределами центра больше всего субъектов малого и среднего предпринимательства зарегистрировано на юге (12,2% от общегородского показателя), юго-востоке (11,3%) и востоке (9,3%) столицы.

Сергунина подчеркнула, что в Москве принимаются различные меры по развитию МСП. В прошлом году разного рода поддержку получили более 110 тыс. предприятий (или каждый восьмой субъект МСП).