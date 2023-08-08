Историк назвал Володарского выдающимся ведущим

Военный историк Константин Залесский назвал Леонида Володарского совершенно выдающимся ведущим и интервьюером.

В беседе с телеканалом «Звезда» во вторник, 8 августа, Залесский отметил, что с Володарским можно было незаметно проговорить в эфире пару часов.

«Причем через эти два часа всегда оставалось недоговоренным что-то. Володарский мог дать человеку не просто высказать, а дать рассказать все самое интересное, ни в коему случае не навязывать свою точку зрения, а наоборот, направлять своего гостя в то русло, которое интересно и ему, и слушателям», — рассказал историк.

По его мнению, володарский был журналистом и интервьюером на голову выше, чем переводчиком.

«Очень жалко, что мы его потеряли», — заключил Залесский.

Леонид Володарский скончался ранее 8 августа в возрасте 73 лет после продолжительной болезни. По предварительной информации, причиной смерти могла стать острая сердечная недостаточность.

Церемония прощания с Володарским пройдет 11 августа в ЦКБ № 1 Управделами президента на улице Маршала Тимошенко в Москве, сообщает телеканал «360».

Володарский родился 20 мая 1950 года в Москве. Окончил Московский государственный институт иностранных языков имени Мориса Тореза, отмечает агентство городских новостей «Москва». Он получил известность благодаря своим переводам и озвучке западных фильмов в 1990-е годы, их тогда распространяли на видеокассетах и демонстрировали в видеосалонах. среди известных — фильмы «Терминатор» и «Джанго освобожденный», уточняет сайт kp.ru.

Володарский начал переводить и озвучивать фильмы в 1968 году. С тех пор он перевел более пяти тысяч картин, отмечает «Ридус». Кроме того, он одним из первых перевел на русский язык произведения писателя Стивена Кинга, а также Джерома Сэлинджера.

С 2014 года Леонид Володарский вел авторскую передачу на радиостанции «Говорит Москва» об истории России советского периода, пишет НСН. На радиостанции назвали его человеком с искрометным чувством юмора и добрым и отзывчивым сердцем, отмечает Life.ru.