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Эндокринолог рассказала о признаках развития диабета

Врач Островская: зуд в интимной зоне может указывать на развитие диабета
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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age медицине Европейского Медицинского Центра (EMC) Елена Островская перечислила группы людей, подверженных риску развития диабета.

В беседе с «Газетой.Ru» во вторник, 8 августа, специалист объяснила, что в группе риска находятся люди старше 45 лет с низким уровнем физической активности. Кроме того, склонность к диабету второго типа имеют женщины, у которых был диагностирован гестационный сахарный диабет во время беременности. Также в группе риска люди, имеющие родственников с диабетом, а также те, у кого избыточная масса тела.

Островская указала на то, что на диабет может указывать зуд слизистых половых органов у женщин, уточняет сайт kp.ru. По ее словам, кожный зуд может быть симптомом сахарного диабета.

Врач отметила, что признаками заболевания могут быть повышенная утомляемость, постоянная жажда, учащенное мочеиспускание, а также изменения массы тела при том же рационе, пишет RT.

Специалист призвала поддерживать физическую активность, следить за уровнем сахара в крови и питанием. Также врач посоветовала обеспечить себе здоровый продолжительный сон, пишет Pravda.Ru.

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7 августа врач-эндокринолог Светлана Калиниченко рассказала, что летом состояние людей с сахарным диабетом ухудшается и растет риск развития этого заболевания. По ее словам, ухудшение может быть связано с потерей жидкости в жару или большим количеством сладких фруктов и других продуктов, насыщенных углеводами, в рационе. Все это повышает показатель сахара в крови.

2 августа врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала «Москве 24», что недостаток сна приведет к диабету в случае предрасположенности человека к этому заболеванию. По ее словам, при недостатке ночного отдыха организм плохо реагирует на изменение внешней среды и не способен быстро утилизировать глюкозу, сообщает телеканал «360».

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