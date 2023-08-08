В Сирии беспилотник MQ-9 коалиции в главе с США опасно сблизился с Су-34 ВКС России

В Сирии в провинции Ракка беспилотник MQ-9 возглавляемой США международной антитеррористической коалиции опасно сблизился с самолетом Су-34 ВКС России. Об этом во вторник, 8 августа, сообщили на брифинге в Центре по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике (ЦПВС).

«8 августа в 07:03 в районе населенного пункта Айн-Иса провинции Ракка зафиксировано опасное сближение беспилотного летательного аппарата MQ-9 коалиции с самолетом Су-34 ВКС России, сближение составило менее 100 м по высоте», — говорится в сообщении ведомства.

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить заявил, что «полет беспилотного летательного аппарата коалиции в данном районе вновь не был деконфликтован». Российские летчики продемонстрировали высокий профессионализм, своевременно предприняв необходимые меры для предотвращения столкновения.

Он добавил, что авиация коалиции продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение Протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства Сирии.

Ранее, 7 августа, БЛА коалиции опасно сблизились с самолетом Су-35 ВКС России около города Ракки и над Средиземным морем. За сутки было зафиксировано 11 случаев нарушения протоколов деконфликтации.

До этого, 5 августа, ЦПВС сообщил о 14 нарушениях протоколов деконфликтации за сутки, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Также в районе зоны Эт-Танф было зафиксировано 16 нарушений.

3 августа в Сирии также было зафиксировано 14 нарушений протоколов деконфликтации со стороны международной коалиции во главе с США.