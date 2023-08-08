Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области

В Купянском районе Харьковской области на востоке Украины во вторник, 8 августа, прозвучало несколько взрывов. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».

Воздушная тревога в регионе не объявлялась.

Официальных комментариев от Минобороны РФ не поступало.

Днем ранее, 7 августа, в Днепропетровской области на востоке Украины ночью произошел пожар после взрыва. По словам главы областной администрации Сергея Лысака, пострадавших и погибших нет.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда глава государства Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О начале ее проведения было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.