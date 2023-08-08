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Синоптики предупредили о ливнях и грозах в Москве 9 августа

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Москве в среду, 9 августа, ожидаются кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Об этом во вторник, 8 августа, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Отмечается, что при грозе прогнозируется усиление ветра до 17 м/с.

В связи с неблагоприятными погодными условиями горожан попросили не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Автомобилистов попросили избегать резких маневров, не превышать скорость, держать дистанцию.

Из-за дождя и порывов ветра в Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности. Предупреждение о грозе будет действовать до 21:00 среды, 9 августа, уточняет агентство городских новостей «Москва». Предупреждение о ливне, граде и грозе продлится с 09:00 до 21:00 среды, отмечает телеканал «360».

Как уточняет сайт kp.ru, аналогичное предупреждение выпустили и по Московской области.

«Желтый» уровень означает, что погода потенциально опасна.

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Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с сайтом aif.ru отметила, что днем в городе может выпасть 8–11 мм осадков, что является нормальным значением для августа. По региону может выпасть до 20 мм осадков.

Несмотря на ухудшение погоды, до конца второй декады месяца в столице и центральных регионах сохранится теплая погода. Как отметил на радио «Комсомольская правда» начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин, 9 августа во второй половине дня пройдет атмосферный фронт и жара немного спадет, но в целом будет тепло. Эксперт добавил, что жара спадет в Центральной России в период с 9 по 11 августа, сообщает «Москва 24».

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