Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник, 8 августа, заявил, что Анкара взяла на себя ключевую роль в разрешении конфликта между Москвой и Киевом.

«Как вы прекрасно знаете, нашу позицию в конфликте на Украине оценил весь мир. Турция с первого дня взяла на себя роль ключевой страны в решении этого кризиса со своим взвешенным и справедливым отношением», — заявил он, выступая в Анкаре на ежегодной конференции турецких послов, его слова передает DHA.

В рамках выступления турецкий лидер также заявил, что Анкара стала важным игроком на мировой арене, который оставил свой след в международных отношениях.

Накануне сообщалось, что Эрдоган в ходе запланированных на август переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным намерен предложить российскому лидеру возобновить мирные переговоры по Украине для прекращения огня.

6 августа канцелярия турецкого лидера сообщила, что Путин и Эрдоган в ходе телефонного разговора условились, что президент РФ вскоре посетит Турцию. В тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в повестке встречи двух президентов будут двусторонние отношения России и Турции, Украина и зерновая сделка.

7 июля Песков заявил, что турецкий лидер неоднократно прикладывал большие усилия для урегулирования украинского конфликта, играя посредническую роль. И это всегда высоко оценивал президент РФ Владимир Путин.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.