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Собянин выразил соболезнования по поводу смерти актрисы Юлии Борисовой

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким народной артистки СССР Юлии Борисовой. Телеграмму опубликовали 8 августа на сайте столичной мэрии.

Собянин назвал Борисову актрисой «удивительной красоты и обаяния», вписавшей множество незабываемых страниц в летопись отечественного искусства.

«Хранительница вахтанговских традиций, Юлия Константиновна подарила зрителям десятки незабываемых женских образов. Замечательные фильмы с ее участием являются гордостью нашего кинематографа», — приводит слова мэра агентство городских новостей «Москва».

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О смерти народной артистки СССР Юлии Борисовой стало известно ранее 8 августа. О ней сообщили в Театре им. Евгения Вахтангова, где она играла. Актриса скончалась в возрасте 98 лет, уточняет телеканал «Звезда». Похоронят Борисову на Новодевичьем кладбище рядом с супругом Исаем Спектором и их сыном Александром. Последней просьбой актрисы было, чтобы церемония прощания состоялась в кругу ее семьи, отмечает «Москва 24». В театре добавили, что уход Юлии Борисовой стал незаживающей раной для коллектива, отмечает телеканал «360».

Юлия Борисова родилась 17 марта 1925 года в Москве в семье служащих, с детских лет мечтала стать актрисой. В 1947 году она окончила Театральное училище имени Щукина и была принята в труппу Государственного академического театра имени Вахтангова, отмечает ИА REGNUM. На его сцене актриса дебютировала во время учебы.

За годы работы в театре актриса сыграла больше 60 ролей. Известность Юлия Борисова обрела после роли принцессы Турандот в 1971 году по пьесе Карло Гоцци. В кино актриса сыграла всего три роли, категорически отказываясь покидать, даже на время, любимую сцену Театра имени Вахтангова, отмечает сайт kp.ru. Это фильмы «Три встречи» (1948 год), «Идиот» (1958), «Посол Советского Союза» (1969).

Борисова являлась Героем Труда, кавалером орденов «За заслуги перед Отечеством», лауреатом госпремий и множества профессиональных наград, сообщает НСН.

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