Летевший из Москвы самолет экстренно сел в Витебске из-за недомогания у ребенка

Летевший из московского аэропорта Домодедово в Минск самолет «Белавиа» экстренно посадили в Витебске из-за недомогания у ребенка. Об этом 8 августа сообщает БеЛТА.



«Произошла экстренная ситуация — недомогание у ребенка. Командир воздушного судна вышел с нами на связь, попросил аварийную посадку», — рассказали в аэропорту.



Ребенка на земле уже ожидала скорая. Его госпитализировали в одну из городских больниц. Отмечается, что состояние юного пассажира нормализовалось.



Самолет в Витебске дозаправили, после чего он вылетел по маршруту. Сейчас он уже находится в Минске.

До этого, 21 июля, был отменен вылет самолета рейса Москва – Волгоград из-за пассажира, которому стало плохо на борту. На место была вызвана скорая помощь.