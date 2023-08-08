Украина призвала мировых лидеров запретить въезд атлетам из России

Комитет Верховной рады Украины по вопросам молодежи и спорта настоял на принятии проекта обращения к лидерам и парламентам иностранных государств с предложением ограничить въезд для российских и белорусских спортсменов и делегаций. Об этом во вторник, 8 августа, комитет сообщил в своем Telegram-канале.

«Разработка и принятие такого постановления обусловлено предложениями Международного олимпийского комитета относительно возможного допуска российских и белорусских спортсменов к международным спортивным соревнованиям под нейтральным флагом, в том числе к Олимпийским играм», — говорится в сообщении.

По мнению народных депутатов, решение о возможности выступления спортсменов из России и Белоруссии под нейтральным флагом является ошибочным.

В рамках проекта, Верховная Рада призывает президента Франции Эммануэля Макрона и всех ответственных лиц не допустить на свою территорию спортсменов из РФ и Белорусии.

Накануне сообщалось, что Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) не допустила ни одного российского спортсмена до участия в чемпионате мира. При этом исполком IWF утвердил 12 спортсменов, семь человек обслуживающего персонала и одного технического судью из Белоруссии, которые посетят чемпионат в качестве делегации нейтральных атлетов.

Ранее, 28 марта, исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать до соревнований только тех российских спортсменов, которые не поддерживают спецоперацию РФ по защите Донбасса, и в качестве нейтральных атлетов.

После этого, 12 мая, Международная федерация тяжелой атлетики допустила российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе. Как отметили представители IWF, данное решение представляет собой компромисс между проявлением солидарности с Украиной и отказом от дискриминации спортсменов по национальному признаку.

Позднее,19 мая, сообщалось, что для получения нейтрального статуса российские тяжелоатлеты должны заполнить индивидуальные декларации для подтверждения отсутствия связей с вооруженными силами РФ.

В тот же день министр спорта РФ Олег Матыцин указал, что допущенные к соревнованиям российские спортсмены не должны бойкотировать турниры.