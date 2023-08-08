Реклама
Прямой эфир
Спорт
Дебютный гол форварда «Локомотива» Сарвели принес команде победу над «Рубином»
Мир
Rheinmetall приобрел 50 танков Leopard у бельгийской компании для Киева
Мир
Госдеп анонсировал новый пакет военной помощи Украине
Мир
Вучич предупредил Украину о последствиях признания независимости Косово
Мир
Экс-глава МИД Австрии поселилась в селе в Рязанской области
Мир
Стано напомнил об отсутствии у ЕС полномочий по гарантиям безопасности Украине
Мир
Стычки между протестующими и полицией начались в Ереване
Мир
Минэнерго США повысило прогноз цены нефти Brent на 2023 год до $82,62
Общество
Раненных в результате обстрела ВСУ журналистов «Известий» выписали из больницы
Мир
Президент Польши Дуда назначил парламентские выборы на 15 октября
Общество
У сбитой электровелосипедом женщины в Москве остались двое детей
Политика
Путин подписал указ о расчетах по внешним контрактам на поставку сельхозпродукции РФ
Экономика
Хуснуллин сообщил о почти законченном строительстве трассы от Москвы до Казани
Сюжет:

Rheinmetall приобрел 50 танков Leopard у бельгийской компании для Киева

0
Фото: Global Look Press/Philipp Schulze
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Германский оборонный концерн Rheinmetall приобрел 50 танков Leopard 1 у бельгийской компании OIP Land Systems. Их модернизируют на предприятиях концерна в Дюссельдорфе и отправят на Украину. Об этом 8 августа сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на источники.

Как сказано в материале, из 50 танков около 30 могут быть доставлены на Украину. Изначально Rheinmetall планировал приобрести танки Leopard 1 у швейцарской оборонной компании Ruag, чтобы сделать их доступными для Киева. Однако Швейцария не выдала разрешение на экспорт из-за своего закона о нейтралитете, поэтому компании Rheinmetall пришлось искать другие источники поставок.

Бельгийская радиостанция Business AM со ссылкой на источники сообщила, что Киев получит 50 списанных бельгийской армией танков Leopard 1, которые были выкуплены неназванной «третьей страной». Компания отмечает, что танки выкупили по «€15 тыс. за штуку». Теперь их доставят на Украину через Италию и Германию, где их обновят.

«Поставки на Украину вычистили и без того скудные запасы техники бундесвера»
Евродепутат Маркус Буххайт — о масштабах военной помощи Киеву, его присоединении к НАТО и последствиях санкций против России

6 июля стало известно, что концерн Rheinmetall откроет оборонное предприятие на Украине в течение следующих 12 недель. Также уточнялось, что производитель оружия будет обучать украинских военных обслуживать танки и другую бронетехнику, произведенную на данном заводе.

До этого, 4 июля, в минобороны Германии заявили, что Украина стала крупнейшим получателем оружия ФРГ в первом полугодии 2023 года. Так, Киев получил поставки на сумму €1,65 млрд.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023