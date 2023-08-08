Rheinmetall приобрел 50 танков Leopard у бельгийской компании для Киева

Германский оборонный концерн Rheinmetall приобрел 50 танков Leopard 1 у бельгийской компании OIP Land Systems. Их модернизируют на предприятиях концерна в Дюссельдорфе и отправят на Украину. Об этом 8 августа сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на источники.



Как сказано в материале, из 50 танков около 30 могут быть доставлены на Украину. Изначально Rheinmetall планировал приобрести танки Leopard 1 у швейцарской оборонной компании Ruag, чтобы сделать их доступными для Киева. Однако Швейцария не выдала разрешение на экспорт из-за своего закона о нейтралитете, поэтому компании Rheinmetall пришлось искать другие источники поставок.



Бельгийская радиостанция Business AM со ссылкой на источники сообщила, что Киев получит 50 списанных бельгийской армией танков Leopard 1, которые были выкуплены неназванной «третьей страной». Компания отмечает, что танки выкупили по «€15 тыс. за штуку». Теперь их доставят на Украину через Италию и Германию, где их обновят.

6 июля стало известно, что концерн Rheinmetall откроет оборонное предприятие на Украине в течение следующих 12 недель. Также уточнялось, что производитель оружия будет обучать украинских военных обслуживать танки и другую бронетехнику, произведенную на данном заводе.



До этого, 4 июля, в минобороны Германии заявили, что Украина стала крупнейшим получателем оружия ФРГ в первом полугодии 2023 года. Так, Киев получил поставки на сумму €1,65 млрд.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.