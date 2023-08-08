В школах Подмосковья введут единую программу профориентации

В школах Московской области с 1 сентября введут единую программу профориентации. Об этом во вторник, 8 августа, сообщила вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.

Участниками программы станут учащиеся 6–11-х классов, в том числе школьники с ОВЗ и инвалидностью. Проходить профориентация будет на трех уровнях: базовом, основном и продвинутом. В них будут входить тематические уроки, тестирования, экскурсии на предприятия-партнеры, диагностика обучающихся и другие занятия, отмечает телеканал «360».

Кроме того, новый стандарт предусматривает проведение по четвергам во всех российских школах профориентационных занятий «Россия — мои горизонты». Школьники там будут, в том числе, принимать участие в коммуникативных и деловых играх, проходить профориентационную диагностику онлайн. Эти занятия помогут им лучше узнать о профессиях, а также определиться с тем, кем они хотят стать в будущем, пишет РИАМО.

Каклюгина отметила, что школы взаимодействуют с профильными колледжами, вузами и предприятиями-партнерами на основании договоров. В рамках сотрудничества учащиеся могут принять участие в ознакомительных практикумах, конференциях, мастер-классов, а также встретиться с преподавателями вузов и специалистами предприятий, посетить лекции, отмечает RT.

7 августа сенатор РФ, представитель Мосгордумы в верхней палате российского парламента Инна Святенко в беседе с агентством городских новостей «Москва» заявила, что технологии профориентации и тестирования навыков должны чаще использоваться для разных возрастных групп, и в Москве развернута эффективная работа в этом секторе. Она добавила, что система социальной поддержи Москвы в настоящее время демонстрирует большие успехи в сфере профориентации.

4 августа мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что почти 70 тысяч москвичей прошли профориентацию и разработали карьерную стратегию с помощью городской службы занятости. Чаще всего за оценкой навыков обращаются горожане среднего возраста и молодежь, при этом возраст каждого пятого соискателя — более 50 лет, уточняет НСН.

В июле рекрутинговая компания Get experts рассказала «Известиям» о ситуации на рынке труда в сфере производства. Выяснилось, что наиболее всотребованы инженеры-технологи. Растет дефицит инженеров-конструкторов, тех, кто может разработать и произвести детали для старого (более 20 лет) оборудования, а также взять на себя разработку уникального оборудования, которое больше не поставляется в РФ.