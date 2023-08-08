Вучич предупредил Украину о последствиях признания независимости Косово

Украина может потерять всё, если признает независимость Косово. Об этом 8 августа заявил президент Сербии Александар Вучич на совместной пресс-конференции с премьер-министром республики Аной Брнабич.



По словам лидера государства, если Киев признает независимость Косова, то он не сможет больше апеллировать к международному праву. Так он прокомментировал слова председателя внешнеполитического комитета Верховной рады Украины Александра Мережко, который заявил, что в Киеве обсуждается возможность признания Косова.



«Представьте, если Украина признает независимость Косово. В один день она потеряет всё, что было у нее в руках — уровень политического доверия, она в один день всё потеряет», — сказал он.



Вучич выразил убежденность в том, что президент Украины Владимир Зеленский не решится на подобный шаг.

Ранее, 2 июля, Вучич указал на взаимосвязь между контрнаступлением украинской армии и эскалацией конфликта в Косово. Так, он предполагал, что Киев стремился продемонстрировать Западу военные достижения перед предстоящим саммитом НАТО в Вильнюсе, чтобы получить право на вступление в альянс. В то же время, по его мнению, премьер-министр Косово Альбин Курти планирует начать новые гонения на местных сербов.



Позже, 6 июля, сербский президент заявил, что Белград запросит срочное заседание Совбеза ООН на фоне угрозы безопасности своих граждан в Косово. Он обратил внимание на то, что ситуация с каждым днем ухудшается.

Новый виток обострения конфликта между Сербией и Косово начался 26 мая, когда правоохранительные органы окружили административные здания в населенных пунктах Зубин-Поток, Звечан и Лепосавич, чтобы захватить их под предлогом оказания помощи избранным мэрам. Сербы вышли на защиту зданий, в результате пострадало свыше 50 человек.

В 2008 году косовоалбанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской Конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.