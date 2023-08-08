Движение на трассе Дон на Кубани восстановили после ДТП с отбойником

Частичное ограничение движение на трассе М-4 Дон в Кореновском районе Краснодарского края, где фура въехала в отбойник, сняли. Об этом во вторник, 8 августа, сообщает МВД по региону в Telegram.

Речь идет о 1283 км автодороги, где ранее в этот день водитель грузового автомобиля МAN не справился с управлением и врезался в барьерное ограждение.

«Движение на данном участке автодороги полностью восстановлено после аварии», — говорится в сообщении.

В результате произошел разлив топлива. Информации о пострадавших нет.

Отмечалось, что избежание пробок на указанном участке трассы госавтоинспекторы осуществили регулировку дорожного движения.

Ранее, 5 августа, мотоциклист не справился с управлением и на огромной скорости влетел в разделительный отбойник на западе Москвы. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего. О пострадавших или погибших пока что не сообщалось. ДТП затруднило движение на участке автодороги.