СМИ сообщили о планах экс-главы МИД Австрии пожить месяц в селе под Рязанью

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль поселилась в деревне Петрушово в Рязанской области, в которой она планирует провести еще месяц. Об этом во вторник, 8 августа, сообщила рязанская интернет-газета Vidsboku.

В деревне Кнайсль посетила местный концерт в честь праздника «Макушка лета», где поговорила с жителями деревни, а также предложила провести лекцию в местном клубе, сообщила газета.

«Здесь мне нравится, в этой деревне очень мило. Мне пришлось оставить свою прежнюю жизнь, начать все сначала, а в 60 лет это непросто», — отметила Кнайсль.

На вопрос газеты о том, как долго она планирует провести в деревне, Кнайсль ответила, что заплатила за аренду дома на один месяц вперед, однако пока не может наверняка сказать о своих планах.

Ранее, 27 июля экс-глава австрийского МИДа сообщила «Известиям», что ей пришлось покинуть родину из-за работы. Австрийские дипломаты хотели отозвать гражданство Кнайсль, потому что она преподает в российском университете, добавила экс-министр иностранных дел Австрии.

Кнайсль была главой МИД Австрии с 2017 по 2019 год.

23 мая сообщалось, что Кнайсль покинула совет директоров российской нефтяной компании. Отмечалось, что в компании рассчитывают на сотрудничество с ней «как с видным представителем международного экспертного сообщества».