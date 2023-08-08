Реклама
Прямой эфир
Спорт
Дебютный гол форварда «Локомотива» Сарвели принес команде победу над «Рубином»
Мир
Rheinmetall приобрел 50 танков Leopard у бельгийской компании для Киева
Мир
Госдеп анонсировал новый пакет военной помощи Украине
Мир
Вучич предупредил Украину о последствиях признания независимости Косово
Мир
Экс-глава МИД Австрии поселилась в селе в Рязанской области
Мир
Стано напомнил об отсутствии у ЕС полномочий по гарантиям безопасности Украине
Мир
Стычки между протестующими и полицией начались в Ереване
Мир
Минэнерго США повысило прогноз цены нефти Brent на 2023 год до $82,62
Общество
Раненных в результате обстрела ВСУ журналистов «Известий» выписали из больницы
Мир
Президент Польши Дуда назначил парламентские выборы на 15 октября
Общество
У сбитой электровелосипедом женщины в Москве остались двое детей
Политика
Путин подписал указ о расчетах по внешним контрактам на поставку сельхозпродукции РФ
Экономика
Хуснуллин сообщил о почти законченном строительстве трассы от Москвы до Казани

Спасшая девятерых детей учительница рассказала о ДТП под Тулой

Учительница из Тулы спасла девять детей, перехватив руль у водителя
0
Фото: РЕН ТВ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Учительница начальных классов из Тульской области спасла девять детей, когда водителю «Газели», в которой они ехали, стало плохо за рулем. «Известия» 8 августа пообщались с Татьяной Шулениной, чтобы узнать подробности произошедшего.

Шуленина возвращалась вместе с детьми из детского лагеря в Анапе. На вокзале в Туле их встретила «Газель», которая везла их домой, но по пути водитель потерял сознание, в результате чего машина выехала на встречную полосу.

«Я встала, схватилась сначала за руль, вырулила на свою полосу. В дальнейшем я уселась между двумя сиденьями и попыталась дотянуться до педалей», — рассказывает учительница.

Она заметила, что впереди стоит железнодорожный мост, заезжать под который было небезопасно. Ей пришлось вырулить машину в поле, где и удалось ее остановить.

Как отметила педагог, бояться себе она запретила, так как понимала, что нужно сохранять спокойствие. Благодаря ее собранности были спасены жизни детей. Глава региона Алексей Дюмин поручил представить учительницу к медали «Честь и мужество». Родители собираются приехать на награждение 9 сентября, которое пройдет в День города.

Лето же, дети: как обезопасить подростка в лагере
Эксперты рассказали, о чем должны позаботиться родители ради здоровья несовершеннолетних

В июне сотрудница полиции Елена Мотькинова спасла тонувшего в реке трехлетнего мальчика. Инцидент произошел в Бурятии на реке Селенга. Ребенка начало уносить течением, девушке удалось вытащить его из воды. Она провела реанимацию и на своей машине отвезла его вместе с мамой в ближайшую больницу. Руководитель МВД РФ Владимир Колокольцев наградил ее медалью «За смелость во имя спасения».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023