Спасшая девятерых детей учительница рассказала о ДТП под Тулой

Учительница начальных классов из Тульской области спасла девять детей, когда водителю «Газели», в которой они ехали, стало плохо за рулем. «Известия» 8 августа пообщались с Татьяной Шулениной, чтобы узнать подробности произошедшего.



Шуленина возвращалась вместе с детьми из детского лагеря в Анапе. На вокзале в Туле их встретила «Газель», которая везла их домой, но по пути водитель потерял сознание, в результате чего машина выехала на встречную полосу.



«Я встала, схватилась сначала за руль, вырулила на свою полосу. В дальнейшем я уселась между двумя сиденьями и попыталась дотянуться до педалей», — рассказывает учительница.



Она заметила, что впереди стоит железнодорожный мост, заезжать под который было небезопасно. Ей пришлось вырулить машину в поле, где и удалось ее остановить.



Как отметила педагог, бояться себе она запретила, так как понимала, что нужно сохранять спокойствие. Благодаря ее собранности были спасены жизни детей. Глава региона Алексей Дюмин поручил представить учительницу к медали «Честь и мужество». Родители собираются приехать на награждение 9 сентября, которое пройдет в День города.

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