Реклама
Прямой эфир
Спорт
Дебютный гол форварда «Локомотива» Сарвели принес команде победу над «Рубином»
Мир
Rheinmetall приобрел 50 танков Leopard у бельгийской компании для Киева
Мир
Госдеп анонсировал новый пакет военной помощи Украине
Мир
Вучич предупредил Украину о последствиях признания независимости Косово
Мир
Экс-глава МИД Австрии поселилась в селе в Рязанской области
Мир
Стано напомнил об отсутствии у ЕС полномочий по гарантиям безопасности Украине
Мир
Стычки между протестующими и полицией начались в Ереване
Мир
Минэнерго США повысило прогноз цены нефти Brent на 2023 год до $82,62
Общество
Раненных в результате обстрела ВСУ журналистов «Известий» выписали из больницы
Мир
Президент Польши Дуда назначил парламентские выборы на 15 октября
Общество
У сбитой электровелосипедом женщины в Москве остались двое детей
Политика
Путин подписал указ о расчетах по внешним контрактам на поставку сельхозпродукции РФ
Экономика
Хуснуллин сообщил о почти законченном строительстве трассы от Москвы до Казани

Стычки между протестующими и полицией начались в Ереване

0
Фото: скриншот видео
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Стычки между протестующими и полицией начались в столице Армении Ереване, сообщает корреспондент «Известий» во вторник, 8 августа.

Митингующие силовыми методами требуют от местных властей открытия Лачинского коридора, связывающего Армению с Нагорным Карабахом.

На кадрах видно, как правоохранители задерживают участников акции возле здания правительства. Также задержания происходят и на центральных улицах города.

Ответа от властей пока нет, сообщают местные жители.

«Фактически эту армию полиции которая <…> у здания правительства, где собрались митингующие, можно считать ответом [властей]», — сказал корреспондент.

По его словам, организаторы протеста заявили о том, что еще немного подождут ответа.

«Если его не будет, они готовы на все, вплоть до того, чтобы отдельно дали приказ об открытии огня на линии соприкосновения», — заключил он.

Горы с плеч: почему Армения смирилась с потерей Карабаха
Ереван и Баку оказались на пороге исторического события

Ранее, в июле, МИД РФ призвал срочно заключить мирный договор между Баку и Ереваном. Так, частью мирного соглашения должны стать гарантии прав и безопасности армян Карабаха, а также выполнение всего комплекса трехсторонних договоренностей между Россией, Азербайджаном и Арменией. Речь идет о разблокировании транспортных коммуникаций и начале процесса делимитации армяно-азербайджанской границы.

22 мая 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения. Он выразил надежду на то, что страны смогут договориться о подписании мирного соглашения в ближайшее время.

Отношения Армении и Азербайджана обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023