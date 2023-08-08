Стычки между протестующими и полицией начались в Ереване

Стычки между протестующими и полицией начались в столице Армении Ереване, сообщает корреспондент «Известий» во вторник, 8 августа.

Митингующие силовыми методами требуют от местных властей открытия Лачинского коридора, связывающего Армению с Нагорным Карабахом.



На кадрах видно, как правоохранители задерживают участников акции возле здания правительства. Также задержания происходят и на центральных улицах города.

Ответа от властей пока нет, сообщают местные жители.



«Фактически эту армию полиции которая <…> у здания правительства, где собрались митингующие, можно считать ответом [властей]», — сказал корреспондент.

По его словам, организаторы протеста заявили о том, что еще немного подождут ответа.



«Если его не будет, они готовы на все, вплоть до того, чтобы отдельно дали приказ об открытии огня на линии соприкосновения», — заключил он.

Ранее, в июле, МИД РФ призвал срочно заключить мирный договор между Баку и Ереваном. Так, частью мирного соглашения должны стать гарантии прав и безопасности армян Карабаха, а также выполнение всего комплекса трехсторонних договоренностей между Россией, Азербайджаном и Арменией. Речь идет о разблокировании транспортных коммуникаций и начале процесса делимитации армяно-азербайджанской границы.



22 мая 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения. Он выразил надежду на то, что страны смогут договориться о подписании мирного соглашения в ближайшее время.

Отношения Армении и Азербайджана обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.