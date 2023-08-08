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Переводчик фильмов Леонид Володарский умер после продолжительной болезни

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В Москве в возрасте 73 лет скончался переводчик, ведущий радиостанции «Говорит Москва» Леонид Володарский, об этом 8 августа сообщили его родственники.

Вдова переводчика уточнила, что он скончался после продолжительной болезни.

«Мы скорбим и с болью в сердце прощаемся с этим великим и творческим человеком, известным не только как советский и российский переводчик, как писатель, педагог и радиоведущий, но и как хороший друг», — говорится в сообщении Telegram-канала радиостанции.

С радиоведущим простятся 11 августа в зале ЦКБ №1 Управления делами президента.

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Ранее во вторник источник «Известий» рассказал, что причиной смерти Володарского, по предварительной информации, могла стать острая сердечная недостаточность на фоне продолжительной болезни.

Володарский родился в 1950 году в Москве. Его голос известен советскому и российскому зрителю, прежде всего, как переводчика множества зарубежных фильмов, которые вышли на экраны в десятилетие с 1980 по 1990 год.

Также он вел авторскую программу на радио «Говорит Москва» с 2014 года.

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