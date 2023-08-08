Переводчик фильмов Леонид Володарский умер после продолжительной болезни
В Москве в возрасте 73 лет скончался переводчик, ведущий радиостанции «Говорит Москва» Леонид Володарский, об этом 8 августа сообщили его родственники.
Вдова переводчика уточнила, что он скончался после продолжительной болезни.
«Мы скорбим и с болью в сердце прощаемся с этим великим и творческим человеком, известным не только как советский и российский переводчик, как писатель, педагог и радиоведущий, но и как хороший друг», — говорится в сообщении Telegram-канала радиостанции.
С радиоведущим простятся 11 августа в зале ЦКБ №1 Управления делами президента.
Ранее во вторник источник «Известий» рассказал, что причиной смерти Володарского, по предварительной информации, могла стать острая сердечная недостаточность на фоне продолжительной болезни.
Володарский родился в 1950 году в Москве. Его голос известен советскому и российскому зрителю, прежде всего, как переводчика множества зарубежных фильмов, которые вышли на экраны в десятилетие с 1980 по 1990 год.
Также он вел авторскую программу на радио «Говорит Москва» с 2014 года.