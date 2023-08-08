«Известия» показали работу батареи «Гиацинт-С» в зоне СВО

Корреспондент «Известий» Ярослав Богат во вторник, 8 августа, показал работу батареи САУ «Гиацинт-С» в зоне спецоперации по защите Донбасса.

«Учитывая, что наши войска продвигаются на этом направлении вперед, у расчета [САУ] «Гиацинт-С» особенная задача: львиная доля их работы — это контрбатарейная борьба», — сказал он.

«Гиацинт-С» является самоходным орудием, однако его экипаж ведет огонь с закрытой позиции, поэтому на месте дислокации батареи оборудована целая система окопов: она, с одной стороны, позволяет военным находится поблизости с САУ, а с другой, обеспечивает их безопасность, рассказал корреспондент.

Командир батареи САУ «Гиацинт-С» с позывным Оцелот рассказал, что в его задачи входит контрбатарейная борьба и огневое поражение техники НАТО, в том числе тяжелых танков и артиллерии, а также опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Приходится каждый день доказывать силу русского оружия, и мы не устаем это делать. Я считаю, что мы на голову выше натовской техники. Победа будет за нами», — резюмировал Оцелот.

Ранее в этот день корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал работу российских снайперов в зоне СВО, а также рассказал, как изменилась тактика их работы летом.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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