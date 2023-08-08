Ж/д полотно повреждено в поселке Криничная в ДНР после обстрела ВСУ

Железнодорожное полотно повреждено в поселке Криничная в Донецкой Народной Республике (ДНР) в результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 8 августа сообщили местные власти.

«В поселке городского типа Криничная в результате обстрела зафиксировано повреждение железнодорожного полотна», — написал в Telegram-канале глава администрации Макеевки Владислав Ключаров.

Сотрудники ремонтных служб начали восстановление полотна.

Из-за повреждение остановлено движение подвижного состава.

Ранее в этот день несколько взрывов раздались в центре Донецка. Как сообщил мэр города Алексей Кулемзин, один прилет зафиксирован в районе магазина «Изумруд». Ранения получили работники Октябрьского РЭС, мужчины 1959 и 1963 годов рождения.

Накануне ВСУ выпустили восемь снарядов калибра НАТО 155 мм по Ясиноватскому району в ДНР под обстрел попали жилые дома. Один из домов загорелся. По предварительной информации, он не подлежит восстановлению.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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