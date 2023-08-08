Летний снегопад наблюдали жители Магаданской области

В Магаданской области выпал снег. Кадрами заснеженных пейзажей жители делятся в социальных сетях, сообщает телеканал «Известия». В регионе затруднен проезд по загородным дорогам. По прогнозам синоптиков, в ближайшие два дня температура воздуха не поднимется выше +10 градусов. Потепление в регионе ожидается в четверг. Столбики термометров будут показывать до +18 градусов.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.