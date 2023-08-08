ВС РФ освободили от ВСУ пять населенных пунктов в Харьковской области

Российские военные освободили пять населенных пунктов Харьковской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ), об этом во вторник, 8 августа, сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

«За последние дни к территориям Харьковской области, которые находятся под нашим контролем, прибавилось пять населенных пунктов», — сказал он в эфире Первого канала.

Ганчев уточнил, что результаты Вооруженных сил РФ являются «серьезным показателем», и подчеркнул, что движение российских войск вглубь территории Украины идет «достаточно активно».

Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили о том, что российские силы в ходе наступательных действий заняли более выгодные позиции в Харьковской области. Штурмовые отряды Западной группировки войск в ходе наступления на широком фронте заняли позиции в районе населенного пункта Ольшана, уточнили в ведомстве.

Накануне начальник пресс-центра группировки войск «Запад» полковник Сергей Зыбинский сообщил, что российские военнослужащие захватили семь опорных пунктов украинских боевиков в районе Ольшаны и разгромили роту пехоты противника.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.