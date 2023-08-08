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Падчерица рассказала о последних днях жизни радиоведущего Володарского

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Фото: ТАСС/Алексей Филиппов
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Падчерица советского и российского переводчика Леонида Володарского Александра, умершего 8 августа, рассказала о последних днях жизни 72-летнего отчима.

«Сепсис и разрыв сосудов головного мозга — всё произошло в течение двух последних недель», — сказала она в беседе с ИА «Регнум».

По словам женщины, в больницу отчима госпитализировали 4 августа с подозрением на воспаление легких, но диагноз не подтвердился. На следующий день Володарский чувствовал себя нормально и даже разговаривал. А 6 августа состояние мужчины резко ухудшилось.

После этого родственникам сообщили, что пациент находится уже в реанимации.

По словам падчерицы переводчика, в 20 лет он сильно ударился головой и у него появилась гематома головного мозга. Такая травма серьезно повлияла на его здоровье, правая часть тела сильно болела в течение всей жизни.

«Перед смертью он постоянно кричал, что ему больно, боль была адская», — заключила она.

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Ранее во вторник источник «Известий» рассказал, что причиной смерти переводчика, радиоведущего станции «Говорит Москва» Володарского, по предварительной информации, могла стать острая сердечная недостаточность на фоне продолжительной болезни.

О смерти Володарского сообщили его родственники ранее в этот день. Он скончался в возрасте 73 лет. Церемония прощания с радиоведущим состоится в Москве в пятницу, 11 августа.

Леонид Володарский родился в 1950 году в Москве. Он известен как синхронный переводчик фильмов, которые появились на советских и российских экранах в 1980-х – начале 1990-х годов. Кроме этого, занимался переводами английской и американской художественной литературы. С 2014 года он вел авторскую программу на радио «Говорит Москва».

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