Небольшое похолодание спрогнозировали в Липецкой области

Синоптики спрогнозировали прохождение атмосферного фронта по территории Липецкой области. Он принесет дожди и небольшое снижение температуры.

Согласно прогнозам, атмосферное давление в ближайшие двое суток будет расти. 11 августа ожидаются осадки, среднесуточная температура составит +21…+23 градуса. Об этом сообщает GOROD48.

9 августа температура воздуха составит +24…+29 градусов. Осадки не ожидаются, скорость ветра будет достигать 13 м/с.

Ранее сообщалось, что в Пензе в связи с жарой усилен контроль качества питьевой воды. В водохранилище традиционно наблюдается период интенсивного развития планктона.