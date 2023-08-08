Жителям Подмосковья напомнили правила поведения в лесу во время грозы

В Подмосковье 8 и 9 августа установится «желтый» уровень погодной опасности из-за порывистого ветра, града, сильного дождя и грозы. В связи с этим комитет лесного хозяйства Московской области напомнил правила поведения в лесу во время грозы.

Там отметили, что в лесу безопаснее всего найти укрытие под мелкими кустарниками. Нужно сесть, приняв позу эмбриона. При этом расстояние между человеком и деревьями должно быть не менее 4 м.

«Если дерево крепкое и высокое, то это вовсе не значит, что оно способно выдержать удар молнии и обеспечить вам надежное укрытие. По статистике, чаще всего «жертвами» гроз являются дубы, тополя и ели», — цитирует телеканал «360» председателя комитета Олега Баженова.

Он отметил, что во время грозы ни в коем случае нельзя разводить костры, так как дым и перегретый воздух притягивают разряды. Кроме того, нельзя прислоняться к стволам деревьев и находиться рядом с объектами, в которые уже попала молния.

Ранее в этот день Гидрометцентр России предупредил, что в Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень опасности с 21:00 8 августа до 21:00 9 августа из-за грозы.

При грозе возможны порывы ветра до 17 м/с, сообщает телеканал «360».

Ранее ночь 8 августа была объявлена третьей за лето «тропической» ночью, температура воздуха не опускалась ниже 21 градуса. Однако научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что во вторник ожидается облачная погода с прояснениями. Температура понизится до +25…+27 градусов. В ночное время температурные показатели составят +21…+23 градуса. Температурный фон до конца недели составит около +25 градусов, будут идти кратковременные дожди.