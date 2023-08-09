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Названы самые популярные приметы у россиян

Опрос: самая популярная примета у россиян — присесть на дорожку
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Фото: РИА Новости
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Большинство россиян (67%) так или иначе соблюдают некоторые бытовые приметы, связанные с домом и ведением хозяйства. Среди традиций, которые наиболее распространены — «присесть на дорожку», «поплевать через плечо» и «посмотреть в зеркало». Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного платформой «Авито. Услуги».

Как показали результаты опроса, которые оказались в распоряжении «Известий» 9 августа, из 67%, которые так или иначе руководствуются бытовыми приметами и традициями в повседневной жизни, у 24% в семье принято соблюдать многие бытовые ритуалы, а 43% — только некоторые.

Наиболее популярным бытовым ритуалом, который соблюдается в 65% российских семей, стала традиция присесть на дорожку. Второе место разделили традиции поплевать через плечо и постучать по дереву, чтобы не сглазить, а также посмотреться в зеркало, если возвращаешься домой за чем-либо (63%). 56% в повседневной жизни, уронив вилку или ложку, упоминают про скорый приход гостей.

Каждый второй россиянин рассказал, что в их семье часто говорят, что нельзя передавать вещи через порог (51%), выносить мусор на ночь (43%), а 42% верят, что разбить посуду — на счастье.

В топ-популярных бытовых ритуалов также вошли традиции отложить уборку, пока близкие находятся в дороге (37%), и впустить первой в новый дом кошку (34%).

Меньше всего респонденты верят, что надеть одежду задом наперед — это к несчастью (27%) и что нельзя самому себе стричь волосы (18%).

При этом женщины оказались более суеверными, чем мужчины (27% против 21%). Что касается возрастного распределения — чаще среднего о соблюдении некоторых ритуалов говорят люди от 55 лет (75%) и молодежь от 24 до 34 лет (64%).

Каждый второй респондент рассказал, что в его жизни было несколько случаев, когда примета, на его взгляд, сбывалась (50%). У 28% респондентов суеверия сбываются часто, еще 25% отметили, что в их жизни приметы никогда не играли никакой роли. При этом 47% никогда не переносили дела из-за суеверий. А почти четверти россиянам (34%) приходилось менять свои планы из-за примет.

Отмечается, что в исследовании приняли участие 10 тыс. респондентов со всей страны.

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В конце мая аналитический центр ювелирного бренда SOKOLOV совместно с агентством A2:Research поделились с «Известиями» результатами опроса, который выявил самые популярные свадебные приметы, в которые верят россияне. В частности, оказалось, что 41% опрошенных не рассматривают свою свадьбу в мае, потому что «не хотят маяться».

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