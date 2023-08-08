У сбитой электровелосипедом женщины в Москве остались двое детей

Близкие сбитой насмерть мужчиной на электровелосипеде 32-летней москвички Ксении Старченко 8 августа рассказали ИА «Регнум», что женщина спешила домой к детям.

Между тем, столичная прокуратура предоставила «Известиям» запись момента наезда на пострадавшую.

«Я слышал, что ему (водителю электровелосипеда. — Ред.) дадут два года, потому что она нарушила ПДД — переходила дорогу в неположенном месте. Она с работы к детям домой бежала. У меня сейчас много забот, я один остался с детьми», — рассказал муж погибшей Александр.

Он добавил, что старшей дочери четыре года, младшей в сентябре исполнится два.

«Даже когда попала в больницу, Ксюша была настроена на позитив, планировала как будет реабилитацию проходить, не могла даже предположить что-то плохое. Она строила планы на будущее. Для всех это был шок, никто не мог даже подумать, что всё так закончится. Думали, что самое страшное позади после операции», — сказала подруга Ксении Старченко.

Речь идет о переводе пострадавшей в реанимацию после хирургического вмешательства. После операции у Ксении образовались тромбы, и разжижающие кровь препараты не смогли их предотвратить, от чего она скончалась.

Инцидент произошел вечером 20 июля. Ксения возвращалась с работы, когда курьер на электровелосипеде сбил ее на трамвайных путях на Нижней Красносельской улице в Москве, а после продолжил движение и оставил пострадавшую. Прохожие вызвали для Ксении скорую помощь, ее госпитализировали в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского с переломами ног. Женщина скончалась 2 августа.

Ранее 8 августа сообщалось, что 22-летнего курьера, сбившего женщину, арестовали. Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу. По факту смерти женщины возбудили уголовное дело по с.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).