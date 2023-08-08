Водоем в Красногорске очистили по программе «100 прудов и озер»

В Красногорске (Московская область) очистили берега и дно паркового пруда. Работы проведены по программе «100 прудов и озер».

Благоустройство выполнено в поселке Нахабино. Пруд пользуется популярностью среди местных жителей. Специалисты очистили акваторию и прибрежную зону от мусора, а также удалили разросшийся камыш. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Программа «100 прудов и озер» действует в Подмосковье третий год. На текущий момент выполнена очистка 140 водоемов. До конца 2023 года благоустройство проведут еще на 15 водоемах.

В Волгоградской области в 2023 году начались работы по расчистке водоемов Волго-Ахтубинской поймы. Всего в порядок приведут три ерика и 13 озер, а также реку Ахтубу.